拉脱维亚称移民被迫在边境实施破坏活动——LSM English

拉脱维亚检察机关表示，白俄罗斯一侧边境的移民如果未支付非法越境费用，可能被迫破坏拉脱维亚境内的基础设施。LSM English报道称，该消息援引了LTV电视台De facto节目的调查。

拉脱维亚总检察院国家安全保护部门检察官安德里斯·阿列克谢耶夫斯表示，边境附近营地中的人员经常有身穿制服的人前来探访。他称，这些人通过照片核查移民是否为非法越境尝试付费。未付款者会被给予选择：破坏拉脱维亚基础设施，或遭受身体暴力或其他酷刑。

对白俄罗斯边防人员的怀疑

7月，拉脱维亚总检察院就意图实施危害国家的严重犯罪启动刑事诉讼。阿列克谢耶夫斯表示，该案有合理理由怀疑，白俄罗斯边防部门官员参与组织非法移民活动，并破坏拉脱维亚基础设施以协助犯罪。

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根据该案获得的信息，这些人在抵达拉脱维亚后，已知道具体在何处以及需要破坏什么。检察机关称，他们携带工具，包括金属锯，在实施犯罪后返回白俄罗斯。非法移民路线的费用约为每人5000美元，且最常通过加密货币支付。

破坏事件与边境防卫

今年，拉脱维亚边防人员登记了60多起基础设施受损事件，包括配电柜和视频监控摄像头。去年此类事件为23起。与此同时，拉脱维亚报告称，自年初以来已阻止超过1.2万次非法越过白俄罗斯—拉脱维亚边境的尝试。

拉脱维亚一侧边境每天有100至200名国家武装部队军人值勤。10月初，约10至20人的一组人员非法越境。国家武装部队上校贡塔尔斯·斯特拉兹季蒂斯表示，白俄罗斯一侧的人员威胁拉脱维亚军人，并展示了一个类似武器的物体，随后移民得以返回白俄罗斯。

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