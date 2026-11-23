В Дании суд признал шведскую активистку Грету Тунберг виновной в незаконном проникновении на территорию во время двух протестных акций. За это ей назначили штраф в размере около 260 долларов.

Вместе с пятью другими людьми она заняла помещение в Копенгагенском университете во время пропалестинской акции протеста в сентябре 2024 года.

По словам самих активистов, они хотели, чтобы университет прекратил сотрудничество с израильскими высшими учебными заведениями. После этого Тунберг была временно задержана.

Тунберг также была признана виновной в связи с акцией протеста у здания судоходной компании Maersk в мае 2025 года.

Согласно решению суда, она и другие активисты проникли на территорию компании в Копенгагене с уборочным инвентарем, чтобы символически «убрать» её.

Согласно решению суда, акция протеста была направлена против перевозок оружия и ископаемого топлива, осуществляемых этой компанией.

Тунберг несколько раз задерживали на акциях протеста и ранее уже оштрафовали.

Об этом говорится в решении суда.

После задержания в Средиземном море шведская активистка Грета Тунберг резко раскритиковала Израиль и президента США Дональда Трампа.

Шведскую активистку Грету Тунберг освободили из-под стражи после её ареста во вторник во время пропалестинской акции протеста в Лондоне.

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