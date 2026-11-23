Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поддержал предложенный Еврокомиссией запрет на выдачу виз бывшим участникам войны России против Украины.

Михал назвал эту инициативу важным шагом, прокомментировав её в соцсети X короткой фразой: «Оставайтесь дома. Ждите суда».

Источник: Кристен Михал (X).

Европейская комиссия вновь предлагает запретить въезд в Евросоюз гражданам России, принимавшим участие в боевых действиях. Об этой инициативе сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время презентации проекта 22-го пакета санкций.

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