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У Данії суд визнав шведську активістку Грету Тунберг винною в незаконному проникненні на територію під час двох протестних акцій. За це їй призначили штраф у розмірі близько 260 доларів.

Разом із п’ятьма іншими людьми вона зайняла приміщення в Копенгагенському університеті під час пропалестинської акції протесту у вересні 2024 року.

За словами самих активістів, вони хотіли, щоб університет припинив співпрацю з ізраїльськими вищими навчальними закладами. Після цього Тунберг була тимчасово затримана.

Тунберг також була визнана винною у зв’язку з акцією протесту біля будівлі судноплавної компанії Maersk у травні 2025 року.

Згідно з рішенням суду, вона та інші активісти проникли на територію компанії в Копенгагені з прибиральним інвентарем, щоб символічно "прибрати" її.

Згідно з рішенням суду, акція протесту була спрямована проти перевезень зброї та викопного палива, що здійснюються цією компанією.

Тунберг кілька разів затримували на акціях протесту і раніше вже оштрафували.

Про це йдеться у рішенні суду.

Після затримання у Середземному морі, шведська активістка Грета Тунберг жорстко розкритикувала Ізраїль та президента США Дональда Трампа.

Шведську активістку Грету Тунберг звільнили з-під варти після її арешту у вівторок під час пропалестинської акції протесту в Лондоні.

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