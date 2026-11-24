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Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль 24 листопада заявив, що був шокований втручанням Дональда Трампа у кадрові рішення компанії Nvidia.

Реакція німецького дипломата прозвучала після того, як Nvidia повернула Дженсена Хуанга на посаду генерального директора менш ніж через два тижні після його відставки на тлі скандалів.

Трамп заявив, що особисто втручався в роботу ради директорів компанії, щоб домогтися повернення Хуанга.

Вадефуль зазначив, що раніше не стикався з подібним втручанням політиків у діяльність конкретної компанії, та поставив під сумнів, чи є така практика хорошою моделлю для майбутнього.

Джерело: DW

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