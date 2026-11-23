Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Россию немедленно прекратить атаки на энергетическую и продовольственную инфраструктуру Украины, а также на гражданское судоходство в Чёрном море.

Во время заседания Совета Безопасности ООН он заявил, что в этом году Россия усилила удары по гражданским объектам, энергетике, портам и логистике, что привело к росту числа жертв среди мирного населения, в частности детей.

Ринкевичс подчеркнул, что Украина готовится к самой тяжелой зиме с начала полномасштабной войны, а миллионы людей остаются без электричества, отопления и воды. Он призвал не позволить России использовать зиму как инструмент давления на украинцев.

Также латвийский президент обвинил Россию в попытках перекрыть морские маршруты экспорта украинского продовольствия и подчеркнул, что Латвия и впредь будет поддерживать Украину.

Источник: Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, выступление в Совете Безопасности ООН.

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