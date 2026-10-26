Польше не хватает около 30 пилотов F-16 — RMF24

В Польше насчитывается около 40 подготовленных пилотов истребителей F-16, хотя для эксплуатации имеющегося парка необходимо как минимум 70 лётчиков. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

После прошлогодней катастрофы, в результате которой был потерян один самолёт, польский парк насчитывает 47 истребителей F-16. Согласно оценке, приведённой изданием, на один такой самолёт должно приходиться не менее 1,5 пилота. Это означает потребность примерно в 70 военных лётчиках, имеющих соответствующую специализацию.

Обучение длится годами

Будущие пилоты проходят начальную подготовку в Польше, а специализированные навыки получают, в частности, в Соединённых Штатах. В то же время возможности польской системы подготовки ограничены: за год она способна выпускать лишь нескольких пилотов реактивных самолётов.

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Среди причин дефицита называют отказ кандидатов во время обучения, строгие медицинские требования и ограниченное число мест на зарубежных курсах. Поэтому даже при увеличении финансирования быстро нарастить число лётчиков, готовых служить на F-16, будет сложно.

Потребности будут расти с новой техникой

Польша также вводит в эксплуатацию истребители F-35, однако F-16 и дальше будут оставаться важной составляющей её военно-воздушных сил. Подготовка военного пилота занимает много лет, поэтому комплектование экипажей требует долгосрочного планирования.

Отдельным кадровым вызовом станут ударные вертолёты AH-64E Apache, поставки которых в Польшу должны начаться в 2028 году. Страна заказала 96 таких машин, каждая из которых требует двух пилотов. По подсчётам Rzeczpospolita, к 2032 году для формирования двухместных экипажей понадобится почти 200 лётчиков, а при соотношении 1,5 пилота на вертолёт — почти 300. Планы польской армии предусматривают подготовку более 400 пилотов Apache.

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