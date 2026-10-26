НАТО начало масштабные военные учения Resolute Reforger 2026 в Латвии

В Латвии 26 октября начались военные учения Resolute Reforger 2026, которые стали самыми масштабными в истории многонациональной бригады НАТО в стране. Маневры продлятся до 8 ноября в центральных и восточных регионах страны, в них задействованы около трех тысяч военнослужащих и тысяча единиц техники.

Главной целью учений является проверка способности Альянса совместно с Вооружёнными силами Латвии оперативно управлять войсками, осуществлять их перемещение и обеспечение на больших расстояниях. Активная фаза маневров будет проходить на территории города Резекне и в 10 регионах страны.

Министерство обороны Латвии предупредило гражданское население о повышенной интенсивности движения военных конвоев на дорогах в ночное время, а также о привлечении канадских военных вертолетов CH-146 Griffon для поддержки наземных подразделений. Маневры проходят на фоне роста угроз со стороны РФ в отношении стран Балтии.

Источник: Радио Свобода.

Ранее Литва предложила провести весной совместные военные учения с участием Польши и трех стран Балтии на латвийском полигоне Селония.

На базе Сеннелагер на северо-западе Германии прошли совместные учения Rhino Titan с участием более 2,5 тысячи военнослужащих из Великобритании и Франции. Среди участников было 600 парашютистов. Это одна из крупнейших воздушно-десантных операций Великобритании за последние два десятилетия.

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