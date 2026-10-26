NATO rozpoczęło zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia wojskowe „Resolute Reforger 2026” na Łotwie

26 października w Łotwie rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe „Resolute Reforger 2026”, które stały się największymi w historii wielonarodowej brygady NATO w tym kraju. Manewry potrwają do 8 listopada w środkowych i wschodnich regionach kraju, z udziałem około trzech tysięcy żołnierzy i tysiąca jednostek sprzętu.

Głównym celem ćwiczeń jest sprawdzenie zdolności Sojuszu do wspólnego z Siłami Zbrojnymi Łotwy operacyjnego dowodzenia oddziałami, przeprowadzania ich przemieszczeń oraz zapewniania im wsparcia na dużych odległościach. Aktywna faza manewrów odbędzie się na terenie miasta Rēzekne oraz w 10 regionach kraju.

Ministerstwo Obrony Łotwy ostrzegło ludność cywilną o zwiększonym natężeniu ruchu konwojów wojskowych na drogach w godzinach nocnych, a także o wykorzystaniu kanadyjskich śmigłowców wojskowych CH-146 Griffon do wsparcia oddziałów lądowych. Manewry odbywają się w kontekście rosnących zagrożeń ze strony Rosji wobec krajów bałtyckich.

Źródło: Radio Wolność.

Wcześniej Litwa zaproponowała przeprowadzenie wiosną wspólnych ćwiczeń wojskowych z udziałem Polski i trzech krajów bałtyckich na łotewskim poligonie Selonia.

W bazie Sennelager w północno-zachodnich Niemczech odbyły się wspólne ćwiczenia Rhino Titan z udziałem ponad 2,5 tysiąca żołnierzy z Wielkiej Brytanii i Francji. Wśród uczestników znalazło się 600 spadochroniarzy. Jest to jedna z największych operacji desantowych Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich dwóch dekad.

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