波兰缺少约30名F-16飞行员——RMF24

波兰约有40名受训的F-16战斗机飞行员，但要运行现有机队，至少需要70名飞行员。RMF24援引《Rzeczpospolita》报报道称，波兰军队缺少F-16飞行员。

在去年一场导致一架飞机损失的事故后，波兰机队现有47架F-16战斗机。据该媒体援引的估计，每架此类飞机至少应配备1.5名飞行员。这意味着需要约70名具备相关专业资格的军用飞行员。

培训需要数年时间

未来的飞行员在波兰接受初步训练，并在包括美国在内的地区获得专业技能。同时，波兰培训体系的能力有限：每年只能培养数名喷气式飞机飞行员。

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短缺的原因包括候选人在培训期间退出、严格的医疗要求，以及海外课程名额有限。因此，即使增加资金，也难以迅速增加能够驾驶F-16服役的飞行员人数。

随着新装备投入使用，需求将增长

波兰也正在将F-35战斗机投入服役，但F-16仍将是其空军的重要组成部分。培养一名军用飞行员需要多年时间，因此配备机组人员需要长期规划。

AH-64E Apache武装直升机将构成另一项人员挑战，其对波兰的交付预计将于2028年开始。该国订购了96架此类直升机，每架需要两名飞行员。据《Rzeczpospolita》计算，到2032年组建双人机组将需要近200名飞行员；若按每架直升机1.5名飞行员的比例计算，则需要近300名。波兰军方计划培训400多名Apache飞行员。

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