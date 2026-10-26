Международные наблюдатели заявили, что избирательная кампания в Сербии проходила в неравных условиях в пользу находившейся у власти Сербской прогрессивной партии (SNS). В то же время голосование 25 октября и подсчёт бюллетеней в большинстве случаев получили положительные оценки, сообщает The Rio Times.

Выводы международной миссии

Совместное предварительное заявление опубликовали Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский парламент. Наблюдатели отметили высокую явку и активную конкуренцию между участниками выборов, однако указали на преимущества SNS, партии Александра Вучича.

По оценке миссии, эти преимущества включали использование административного ресурса. Наблюдатели также обратили внимание на объявление финансовых выплат примерно на 1 млрд евро до и во время кампании, что, по их мнению, стирало границу между деятельностью государства и партии. Они сообщили о давлении и запугивании избирателей, кандидатов и представителей гражданского общества, а также об обвинениях в подкупе голосов.

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Голосование и медиа

Процесс голосования получил положительную оценку на 96% участков, посещённых наблюдателями. Подсчёт голосов и сведение результатов также в подавляющем большинстве случаев получили положительную оценку. В то же время миссия зафиксировала сообщения о физическом насилии в отношении работников участков, общественных наблюдателей и журналистов, а также случаи семейного или группового голосования, недостаточную защиту тайны волеизъявления и признаки давления возле некоторых участков.

Наблюдатели отметили, что 61% посещённых участков не имели условий для самостоятельного доступа избирателей с физической инвалидностью. Они также указали на сохраняющееся недоверие к реестру избирателей из-за отсутствия содержательных публичных объяснений относительно сообщённых расхождений.

Мониторинг медиа, проведённый ODIHR, показал преимущество провластного списка в эфире государственного вещателя RTS и негативное освещение Student List. В цифровом пространстве наблюдатели зафиксировали подстрекательскую риторику, скоординированную фейковую активность и дезинформацию, созданную с помощью ИИ. Окончательные результаты выборов и финальный отчёт миссии ещё ожидаются.

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