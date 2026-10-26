国际观察员表示，塞尔维亚的选举竞选活动在有利于执政的塞尔维亚进步党（SNS）的不平等条件下进行。同时，10月25日的投票和选票计数在大多数情况下获得积极评价，据《里约时报》报道。

国际观察团的结论

欧安组织民主制度和人权办公室、欧安组织议会大会、欧洲委员会议会大会和欧洲议会发布了联合初步声明。观察员注意到投票率高、参选者之间竞争活跃，但指出阿莱克桑达尔·武契奇所属的SNS获得了优势。

根据观察团的评估，这些优势包括动用行政资源。观察员还注意到，在竞选前及竞选期间宣布了约10亿欧元的财政支付，他们认为这模糊了国家活动与政党活动之间的界限。他们报告称，选民、候选人和公民社会代表受到压力和恐吓，并存在买票指控。

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投票与媒体

观察员到访的投票站中，96%的投票过程获得积极评价。计票和汇总结果在绝大多数情况下也获得积极评价。同时，观察团记录到有关投票站工作人员、公民观察员和记者遭受肢体暴力的报告，以及家庭或集体投票、投票保密保护不足和一些投票站附近存在施压迹象的情况。

观察员指出，所访问投票站中的61%不具备让有肢体残疾的选民独立进入的条件。他们还指出，由于未就所报告的差异作出实质性的公开解释，对选民登记册的不信任仍然存在。

民主制度和人权办公室开展的媒体监测显示，亲政府名单在公共广播机构RTS的播出时间中占据优势，而Student List则受到负面报道。在数字空间中，观察员记录到煽动性言论、协调的虚假活动以及由人工智能生成的虚假信息。最终选举结果和观察团最终报告仍有待公布。

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