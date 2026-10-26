Międzynarodowi obserwatorzy oświadczyli, że kampania wyborcza w Serbii przebiegała w nierównych warunkach, sprzyjających rządzącej Serbskiej Partii Postępowej (SNS). Jednocześnie głosowanie 25 października i liczenie głosów w większości przypadków otrzymały pozytywne oceny, informuje The Rio Times.

Wnioski misji międzynarodowej

Wspólne wstępne oświadczenie opublikowały Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Zgromadzenie Parlamentarne OBWE, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy oraz Parlament Europejski. Obserwatorzy odnotowali wysoką frekwencję i aktywną konkurencję między uczestnikami wyborów, jednak wskazali na przewagi SNS, partii Aleksandara Vučicia.

W ocenie misji przewagi te obejmowały wykorzystanie zasobów administracyjnych. Obserwatorzy zwrócili również uwagę na zapowiedź wypłat finansowych o wartości około 1 mld euro przed kampanią i w jej trakcie, co ich zdaniem zacierało granicę między działalnością państwa a partii. Poinformowali o presji i zastraszaniu wyborców, kandydatów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, a także o oskarżeniach o kupowanie głosów.

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Głosowanie i media

Proces głosowania został pozytywnie oceniony w 96% lokali wyborczych odwiedzonych przez obserwatorów. Liczenie głosów i zestawianie wyników również w zdecydowanej większości przypadków otrzymały pozytywną ocenę. Jednocześnie misja odnotowała doniesienia o przemocy fizycznej wobec pracowników lokali wyborczych, obserwatorów społecznych i dziennikarzy, a także przypadki głosowania rodzinnego lub grupowego, niewystarczającą ochronę tajności głosowania oraz oznaki presji w pobliżu niektórych lokali.

Obserwatorzy wskazali, że 61% odwiedzonych lokali wyborczych nie zapewniało warunków do samodzielnego dostępu dla wyborców z niepełnosprawnościami fizycznymi. Zwrócili także uwagę na utrzymującą się nieufność wobec rejestru wyborców z powodu braku merytorycznych publicznych wyjaśnień dotyczących zgłoszonych rozbieżności.

Monitoring mediów przeprowadzony przez ODIHR wykazał przewagę prorządowej listy w czasie antenowym nadawcy publicznego RTS oraz negatywne relacje na temat Student List. W przestrzeni cyfrowej obserwatorzy odnotowali podburzającą retorykę, skoordynowaną fałszywą aktywność i dezinformację stworzoną przy użyciu AI. Na ostateczne wyniki wyborów i końcowy raport misji wciąż się oczekuje.

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