В США Совет мира Дональда Трампа назначил Шелли Гринспан на должность, на которой она будет отвечать за взаимодействие с Конгрессом, в том числе с законодателями-демократами. Гринспан ранее была связной президента Джо Байдена с еврейской общиной, сообщает Jerusalem Post.

Работа с Конгрессом

Гринспан должна начать работу на следующей неделе. Она будет работать под руководством старших советников Совета мира Джоша Грюнбаума и Арье Лайтстоуна.

Совет мира стремится получить двухпартийную поддержку в Конгрессе как для своей деятельности, так и для 20-пунктного плана Трампа по Газе. Администрация Трампа стремится к тому, чтобы эти инициативы не ограничивались периодом его президентства или другой республиканской администрации.

В частности, администрация рассчитывает, что в случае избрания президента-демократа в 2028 году он продолжит реализацию плана по Газе и поддержку работы Совета мира. В заявлении для издания Гринспан отметила, что считает честью присоединиться к Совету мира в это важное время.

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Опыт Шелли Гринспан

Гринспан сообщила, что во время работы в Государственном департаменте продвигала видение президента относительно мира и процветания на Ближнем Востоке. По ее словам, она также видела, как 20-пунктный план может дать практические результаты жителям Газы и Израиля.

Гринспан — внучка людей, переживших Холокост. Ранее она работала в исследовательской команде президентской кампании Хиллари Клинтон, в Американо-израильском комитете по общественным связям AIPAC, а также занимала управленческие и политические должности в технологических компаниях, в том числе Amazon.

Она также работала в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности США, где занималась глобальными партнерствами. В 2022 году ее назначили связной Байдена с еврейской общиной. В Совете мира заявили, что ее опыт работы в администрациях демократов и республиканцев может способствовать устойчивой двухпартийной поддержке в Конгрессе.

По данным издания, в последние месяцы поддержку плана Трампа по Газе также выражали бывший посол США в Израиле Джек Лью, бывший советник администрации Байдена Бретт Макгерк и Хиллари Клинтон.

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