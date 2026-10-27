Нетаньяху заявил, что Украина учит мир воевать с помощью дронов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Украина стала важным источником опыта в использовании беспилотников и борьбе с ними. По его словам, уроки войны России против Украины изучают в разных странах, в частности в Израиле, который ищет новые способы защиты от иранских дронов. Для этого израильские власти вкладывают значительные средства в оборонные технологии и разработки.

Об этом Нетаньяху сказал во время встречи с журналистами накануне выборов в Израиле. Он отвечал на вопросы о том, какие уроки мир может извлечь из войны России против Украины и как опыт украинских военных помогает противодействовать угрозе беспилотников.

По словам израильского премьера, именно дроны стали одним из главных изменений в современном ведении войны. Они позволяют атаковать цели на расстоянии, вести разведку и наносить удары с меньшими затратами, чем при использовании многих традиционных видов вооружения. В то же время распространение беспилотников заставляет армии искать новые способы защиты от таких атак.

«То, чему научилась Украина и что анализирует весь мир, — и как воевать против дронов, и как воевать с помощью дронов. И это самое большое изменение, это самое сильное влияние войны в Украине на мировую арену. Хотя люди не до конца это понимают, но мы здесь, в Израиле, вкладываем в это огромные средства», — заявил Нетаньяху.

Украинские военные приобрели значительный опыт использования беспилотников в боевых условиях. Они применяют их для разведки, корректировки огня, поражения техники и позиций противника. В то же время Украине приходится постоянно совершенствовать способы противодействия российским дронам, которые атакуют военные объекты, инфраструктуру и населенные пункты. Этот опыт важен и для других государств, сталкивающихся с подобными угрозами. В частности, армии изучают, как обнаруживать беспилотники, перехватывать их и защищать военных и важные объекты от ударов.

Израиль ищет способы противодействия иранским дронам

Нетаньяху отметил, что Израиль также разрабатывает новые технологии для борьбы с беспилотниками. К этой работе привлекают ученых, военных специалистов и технологические компании. По словам премьера, страна инвестирует в различные направления, ведь универсального способа защиты от всех типов дронов не существует. Беспилотники могут различаться по размерам, дальности полета, способу управления и назначению. Одни используются для разведки, другие — для нанесения ударов по целям. Поэтому средства противодействия должны учитывать особенности каждого типа аппаратов.

Для Израиля этот вопрос особенно важен из-за угрозы со стороны Ирана и поддерживаемых им группировок. Иранские беспилотники использовались в атаках на Израиль, а Россия применяет дроны иранского происхождения в войне против Украины. Это делает украинский опыт противодействия таким аппаратам полезным для израильских специалистов.

Премьер также подчеркнул роль оборонной промышленности и технологических компаний. По его мнению, именно новые разработки могут помочь создать более эффективные системы защиты от беспилотников. «Наш путь — колоссальный прорыв наших оборонных предприятий, включая стартапы. Это множество взаимосвязанных направлений, в которые мы инвестируем, и я верю, что мы предложим миру решения как в сфере самих дронов, так и в сфере защиты от дронов», — сказал Нетаньяху.

Нетаньяху заявил об угрозе, связанной с сотрудничеством России и Ирана

Отдельно израильский премьер обратил внимание на военное сотрудничество России и Ирана. По его словам, передача Ираном соответствующих средств России противоречит интересам Израиля. Россия активно использует беспилотники иранского происхождения в войне против Украины. В то же время Иран остается одним из главных противников Израиля в сфере безопасности. Поэтому развитие военного сотрудничества между Москвой и Тегераном вызывает беспокойство у израильского руководства.

Украинский опыт в этой ситуации имеет практическое значение: Украина годами противодействует атакам российских беспилотников и одновременно развивает собственные технологии их применения. Это позволяет накапливать знания о тактике атак, слабых местах различных систем и способах защиты от них. Нетаньяху считает, что дальнейшие инвестиции в оборонные технологии помогут Израилю создать новые решения, которые впоследствии смогут использовать и другие страны. В то же время он не назвал конкретных разработок или сроков их внедрения.

Его заявление свидетельствует о том, что опыт войны в Украине всё больше влияет на подходы других государств к обороне. Беспилотники стали важной частью современных боевых действий, а способность эффективно их применять и останавливать превратилась в одну из ключевых задач для военных и разработчиков вооружения. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с журналистами накануне выборов, отвечая на вопрос об уроках войны России против Украины и угрозе иранских беспилотников для Израиля.

Делегация Сил территориальной обороны Вооружённых сил Украины во главе с командующим, генерал-майором Игорем Плахутой, провела рабочую встречу с представителями более 20 стран и организаций, входящих в Киевскую ассоциацию военных атташе (КАВА).

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне и военные представители всех 32 стран-членов Альянса во время визита в Киев побывали на объектах противовоздушной обороны и посетили подразделения беспилотных систем.

Читай нас в