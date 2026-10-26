Рада миру Трампа призначила колишню зв’язкову Байдена — Jerusalem Post

У США Рада миру Дональда Трампа призначила Шеллі Грінспан на посаду, на якій вона відповідатиме за взаємодію з Конгресом, зокрема з законодавцями-демократами. Грінспан раніше була зв’язковою президента Джо Байдена з єврейською громадою, повідомляє Jerusalem Post.

Робота з Конгресом

Грінспан має розпочати роботу наступного тижня. Вона працюватиме під керівництвом старших радників Ради миру Джоша Грюнбаума та Ар’є Лайтстоуна.

Рада миру прагне здобути двопартійну підтримку в Конгресі як для своєї діяльності, так і для 20-пунктного плану Трампа щодо Гази. Адміністрація Трампа прагне, щоб ці ініціативи не обмежувалися періодом його президентства або іншої республіканської адміністрації.

Зокрема, адміністрація розраховує, що в разі обрання президента-демократа у 2028 році він продовжить реалізацію плану щодо Гази та підтримку роботи Ради миру. У заяві для видання Грінспан зазначила, що вважає за честь долучитися до Ради миру в цей важливий час.

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Досвід Шеллі Грінспан

Грінспан повідомила, що під час роботи в Державному департаменті просувала бачення президента щодо миру та добробуту на Близькому Сході. За її словами, вона також бачила, як 20-пунктний план може дати практичні результати жителям Гази та Ізраїлю.

Грінспан є онукою людей, які пережили Голокост. Раніше вона працювала в дослідницькій команді президентської кампанії Гілларі Клінтон, в Американсько-ізраїльському комітеті громадських зв’язків AIPAC, а також обіймала управлінські та політичні посади в технологічних компаніях, зокрема Amazon.

Вона також працювала в Державному департаменті та Раді національної безпеки США, де займалася глобальними партнерствами. У 2022 році її призначили зв’язковою Байдена з єврейською громадою. У Раді миру заявили, що її досвід роботи в адміністраціях демократів і республіканців може сприяти тривалій двопартійній підтримці в Конгресі.

За даними видання, останніми місяцями підтримку плану Трампа щодо Гази також висловлювали колишній посол США в Ізраїлі Джек Лью, колишній радник адміністрації Байдена Бретт Макгерк і Гілларі Клінтон.

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