在美国，唐纳德·特朗普的和平委员会任命谢莉·格林斯潘担任一职，她将负责与国会沟通，包括与民主党议员沟通。格林斯潘此前曾担任总统乔·拜登与犹太社区之间的联络官，《耶路撒冷邮报》报道。

与国会合作

格林斯潘将于下周开始工作。她将在和平委员会高级顾问乔什·格伦鲍姆和阿里耶·莱特斯通的领导下工作。

和平委员会寻求在国会获得两党支持，支持其自身活动以及特朗普提出的加沙20点计划。特朗普政府希望这些倡议不局限于他的总统任期或另一届共和党政府任期。

尤其是，政府预计，如果一名民主党总统于2028年当选，他将继续实施加沙计划并支持和平委员会的工作。格林斯潘在给该报的声明中表示，她认为在这个重要时刻加入和平委员会是一种荣幸。

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谢莉·格林斯潘的经历

格林斯潘表示，在国务院工作期间，她推动了总统关于中东和平与繁荣的愿景。她说，她也看到了这项20点计划如何能为加沙和以色列居民带来实际成果。

格林斯潘是大屠杀幸存者的孙女。她此前曾在希拉里·克林顿总统竞选团队的研究组、美国以色列公共事务委员会AIPAC工作，还在包括亚马逊在内的科技公司担任管理和政策职位。

她还曾在国务院和美国国家安全委员会工作，负责全球伙伴关系事务。2022年，她被任命为拜登与犹太社区之间的联络官。和平委员会表示，她在民主党和共和党政府任职的经验可能有助于在国会获得持久的两党支持。

据该报报道，近几个月来，前美国驻以色列大使杰克·卢、前拜登政府顾问布雷特·麦格克以及希拉里·克林顿也对特朗普的加沙计划表示支持。

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