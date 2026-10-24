Во французских городах во время протестов применили слезоточивый газ

Во Франции продолжаются общенациональные акции протеста. В Париже демонстрации пока проходят мирно, однако в других городах страны произошли столкновения между участниками протестов и правоохранительными органами. В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ.

«В Лионе, Лилле, Тулузе, Монпелье и Нанте полиция применила слезоточивый газ против протестующих», — говорится в сообщении.

Это произошло через несколько часов после того, как министр внутренних дел Лоран Нуньес предупредил: «Мы не допустим никакого насилия или нарушения общественного порядка».

В течение дня демонстрация в Париже проходила преимущественно мирно, однако действия властей по подавлению протестов вызвали всеобщее возмущение.

Для обеспечения порядка во время новых акций протеста против высокой стоимости жизни власти задействовали по всей стране 70 тысяч правоохранителей.

В субботу днём Лоран Нуньес сообщил, что задержаны 135 человек. Также у демонстрантов было изъято оружие и опасные предметы, в частности металлические и свинцовые шарики, пиротехника, рогатки, стальные шары, самодельное оружие, меч катана, а также страйкбольное оружие.

Он отметил, что эта информация является предварительной и может меняться в течение дня.

По данным полиции, в протестной акции в Париже приняли участие 110 тысяч человек.

Витрины магазинов в городе были забиты досками, а музеи Лувр и д’Орсе — закрыты. Значительные силы полиции специального назначения перекрыли протестующим доступ к городской кольцевой дороге.

Главная демонстрация в столице, которую по распоряжению властей в последний момент перенесли на юго-восточную окраину Парижа, прошла в основном спокойно, почти празднично; на мероприятие даже пришли родители с маленькими детьми, которые наблюдали за происходящим со стороны.

Об этом сообщает AFP.

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