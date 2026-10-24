W francuskich miastach podczas protestów użyto gazu łzawiącego

We Francji trwają ogólnokrajowe akcje protestacyjne. W Paryżu demonstracje przebiegają jak dotąd pokojowo, jednak w innych miastach kraju doszło do starć między protestującymi a siłami porządkowymi. Podczas starć policja użyła gazu łzawiącego.

„W Lyonie, Lille, Tuluzie, Montpellier i Nantes policja użyła gazu łzawiącego przeciwko protestującym” – czytamy w komunikacie.

Stało się to kilka godzin po tym, jak minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez ostrzegł: „Nie będziemy tolerować żadnej przemocy ani naruszeń porządku publicznego”.

W ciągu dnia demonstracja w Paryżu przebiegała w większości pokojowo, jednak działania władz mające na celu stłumienie protestów wywołały powszechne oburzenie.

Aby zapewnić porządek podczas nowych akcji protestacyjnych przeciwko wysokim kosztom życia, władze zaangażowały w całym kraju 70 tysięcy funkcjonariuszy organów ścigania.

W sobotę po południu Laurent Nunes poinformował, że zatrzymano 135 osób. Ponadto u demonstrantów skonfiskowano broń i niebezpieczne przedmioty, w szczególności metalowe i ołowiane kulki, materiały pirotechniczne, proce, stalowe kulki, broń domowej roboty, miecz katana, a także broń do airsoftu.

Zaznaczył, że informacje te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w ciągu dnia.

Według danych policji w akcji protestacyjnej w Paryżu wzięło udział 110 tysięcy osób.

Witryny sklepów w mieście zostały zabite deskami, a muzea Luwru i d’Orsay – zamknięte. Znaczne siły policji specjalnej zablokowały protestującym dostęp do miejskiej obwodnicy.

Główna demonstracja w stolicy, którą na polecenie władz w ostatniej chwili przeniesiono na południowo-wschodnie przedmieścia Paryża, przebiegła w większości spokojnie, niemal uroczyście; na wydarzenie przybyli nawet rodzice z małymi dziećmi, którzy obserwowali przebieg wydarzeń z boku.

Informuje o tym agencja AFP.

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