27 października rząd Łotwy przedłużył o rok zakaz nieregularnych międzynarodowych przewozów pasażerskich autobusami do Rosji i Białorusi. Ograniczenie będzie obowiązywać do 31 października 2027 roku, informuje LSM English.

Jakich przewozów dotyczy zakaz

Zakaz dotyczy nieregularnych połączeń autobusowych przekraczających granicę Łotwy z Białorusią i Rosją przez przejścia graniczne Pāternieki, Grebņeva i Terehova. Obejmuje wszystkich przewoźników niezależnie od ich statusu prawnego lub kraju rejestracji pojazdu.

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Łotewskie władze przedłużyły ograniczenia ze względu na zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego związane z organizowanymi wyjazdami grupowymi do Rosji i Białorusi oraz w przeciwnym kierunku. Według oceny rządu uczestnicy takich grup mogą być narażeni na znaczne ryzyko zbierania informacji wywiadowczych i werbunku.

Regularne połączenia na razie nie są ograniczone

Regularne przewozy pasażerskie obecnie nie są objęte tym ograniczeniem. Jednocześnie łotewskie Ministerstwo Transportu przygotowało poprawki do ustawy o transporcie drogowym. Przewidują one zakaz regularnych i nieregularnych połączeń autobusowych do Rosji i Białorusi od 10 stycznia 2027 roku, a także zakaz tranzytowych przejazdów tego typu przez terytorium Łotwy.

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