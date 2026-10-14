У Франції під час протестів старшокласників затримали майже 8 тисяч людей

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У Франції від початку протестів старшокласників під варту взяли майже 8 тисяч людей. Такі дані оприлюднило Міністерство юстиції країни.

Мін’юст Франції зазначив, що 26 людей було поміщено під варту до судового розгляду. Також повідомляється, що 85% з 7950 затримання поліцією стосувалися неповнолітніх.

Дані свідчать, що поліція затримала 1177 дорослих та 6773 неповнолітніх. Також зазначається, що під час протестів 149 співробітників Міністерства національної освіти отримали поранення

Під час свого виступу в рамках години запитань у Сенаті в середу, 14 жовтня, прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню заявив, що з початку руху старшокласників постраждали "937 поліцейських і жандармів".

За його словами, також постраждали 248 учнів, "часто в умовах міських заворушень".

Про це пише BFMTV із посиланням на відповідну заяву.

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