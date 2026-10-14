Президент Албанії Бегай закликав до спокою на тлі сутичок у Тирані — Balkan Insight

Президент Албанії Байрам Бегай закликав усі сторони до відповідальності та стриманості на тлі сутичок між учасниками антиурядових протестів і поліцією в Тирані. Як повідомляє Balkan Insight, протестувальники, серед яких переважали студенти, другий день поспіль виходили на акції проти уряду.

Сутички та затримання

У середу протистояння посилилося: поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, а частина демонстрантів кидала в правоохоронців каміння, феєрверки та коктейлі Молотова. За даними видання, було пошкоджено державні установи й приватні підприємства, на першому поверсі однієї з будівель сталася пожежа, також знищено кілька світлофорів.

Поліція попередньо повідомила про щонайменше 20 затриманих учасників акції. У відомстві заявили, що підпали та руйнування майна становлять загрозу життю людей і державній та приватній власності. Міністерство охорони здоров’я Албанії повідомило, що невідкладну допомогу надають трьом протестувальникам і двом поліцейським; усі вони при свідомості та перебувають у доброму стані.

Заклики до деескалації

Бегай заявив, що із занепокоєнням стежить за ескалацією напруженості на вулицях столиці. «У цей момент країні потрібно більше відповідальності. Конституція і закон мають залишатися межею для всіх без винятку», — зазначив президент.

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Протестувальники скандували гасла із закликами ув’язнити прем’єр-міністра Еді Раму та лідера опозиції Салі Беріша. Двом депутатам від Демократичної партії Беріша, які долучилися до акції, сказали залишити протест.

Делегація ЄС у Тирані висловила занепокоєння повідомленнями про надмірне застосування сили поліцією щодо демонстрантів і журналістів та закликала всі сторони знизити напруженість. Асоціація журналістів Албанії засудила дії поліцейського, який забрав телефон у журналістки Euronews Albania Аліси Тейлор, і повідомила, що щонайменше п’ятеро журналістів зазнали травм під час сутичок напередодні.

Студенти заявляли про невдоволення умовами в університетах і вартістю життя, а також вимагали відставки Рами. Акції стали продовженням протестів руху «Революція фламінго», який розпочався в червні як екологічний, а згодом переріс в антиурядовий рух.

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