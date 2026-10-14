Prezydent Albanii Bajram Begaj wezwał wszystkie strony do odpowiedzialności i powściągliwości w obliczu starć między uczestnikami antyrządowych protestów a policją w Tiranie. Jak informuje Balkan Insight, protestujący, wśród których przeważali studenci, drugi dzień z rzędu wychodzili na demonstracje przeciwko rządowi.

Starcia i zatrzymania

W środę konfrontacja się nasiliła: policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, a część demonstrantów rzucała w funkcjonariuszy kamieniami, fajerwerkami i koktajlami Mołotowa. Według portalu uszkodzono instytucje państwowe i prywatne przedsiębiorstwa, na parterze jednego z budynków wybuchł pożar, zniszczono także kilka sygnalizatorów świetlnych.

Policja wstępnie poinformowała o co najmniej 20 zatrzymanych uczestnikach demonstracji. Służby oświadczyły, że podpalenia i niszczenie mienia stanowią zagrożenie dla życia ludzi oraz mienia państwowego i prywatnego. Ministerstwo Zdrowia Albanii podało, że pomocy doraźnej udziela się trzem protestującym i dwóm policjantom; wszyscy są przytomni i w dobrym stanie.

Wezwania do deeskalacji

Begaj oświadczył, że z niepokojem śledzi eskalację napięć na ulicach stolicy. „W tej chwili kraj potrzebuje więcej odpowiedzialności. Konstytucja i prawo muszą pozostać granicą dla wszystkich bez wyjątku” — zaznaczył prezydent.

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Protestujący skandowali hasła wzywające do uwięzienia premiera Ediego Ramy i lidera opozycji Saliego Berishy. Dwóm posłom z Partii Demokratycznej Berishy, którzy dołączyli do demonstracji, polecono opuścić protest.

Delegacja UE w Tiranie wyraziła zaniepokojenie doniesieniami o nadmiernym użyciu siły przez policję wobec demonstrantów i dziennikarzy oraz wezwała wszystkie strony do obniżenia napięcia. Stowarzyszenie Dziennikarzy Albanii potępiło działania policjanta, który zabrał telefon dziennikarce Euronews Albania Alice Taylor, i poinformowało, że co najmniej pięciu dziennikarzy doznało obrażeń podczas starć poprzedniego dnia.

Studenci wyrażali niezadowolenie z warunków na uniwersytetach i kosztów życia, a także domagali się dymisji Ramy. Demonstracje były kontynuacją protestów ruchu „Rewolucja Flamingów”, który rozpoczął się w czerwcu jako ruch ekologiczny, a następnie przekształcił się w ruch antyrządowy.

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