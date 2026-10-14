阿尔巴尼亚总统巴伊拉姆·贝加伊呼吁各方保持责任感和克制。此前，地拉那反政府抗议活动参与者与警方发生了冲突。正如Balkan Insight报道，以学生为主的抗议者连续第二天举行反政府示威。

冲突与拘留

周三，对抗升级：警方使用了催泪瓦斯和高压水炮，部分示威者则向执法人员投掷石块、烟花和燃烧瓶。据该媒体报道，政府机构和私营企业遭到破坏，一栋建筑的一层发生火灾，数个交通信号灯也被毁坏。

警方初步报告称，至少有20名集会参与者被拘留。警方表示，纵火和破坏财产对民众生命以及公共和私人财产构成威胁。阿尔巴尼亚卫生部表示，三名抗议者和两名警察正在接受紧急救治；他们均意识清醒，情况良好。

呼吁降温

贝加伊表示，他正担忧地关注首都街头紧张局势的升级。“此刻，国家需要更多责任感。宪法和法律必须继续成为所有人无一例外都应遵守的界限，”总统表示。

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抗议者高喊口号，要求将总理埃迪·拉马和反对派领袖萨利·贝里沙监禁。两名参加集会的贝里沙民主党议员被要求离开抗议活动。

欧盟驻地拉那代表团对有关警方对示威者和记者过度使用武力的报道表示关切，并呼吁各方缓和紧张局势。阿尔巴尼亚记者协会谴责一名警察拿走Euronews Albania记者爱丽丝·泰勒手机的行为，并表示至少五名记者在前一天的冲突中受伤。

学生表示，他们对大学条件和生活成本感到不满，并要求拉马辞职。这些集会是“火烈鸟革命”运动抗议活动的延续；该运动于6月以环保运动形式开始，随后发展为反政府运动。

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