Президент Албании Байрам Бегай призвал все стороны к ответственности и сдержанности на фоне столкновений между участниками антиправительственных протестов и полицией в Тиране. Как сообщает Balkan Insight, протестующие, среди которых преобладали студенты, второй день подряд выходили на акции против правительства.

Столкновения и задержания

В среду противостояние усилилось: полиция применила слезоточивый газ и водометы, а часть демонстрантов бросала в правоохранителей камни, фейерверки и коктейли Молотова. По данным издания, были повреждены государственные учреждения и частные предприятия, на первом этаже одного из зданий произошел пожар, также уничтожено несколько светофоров.

Полиция предварительно сообщила как минимум о 20 задержанных участниках акции. В ведомстве заявили, что поджоги и разрушение имущества представляют угрозу жизни людей, государственной и частной собственности. Министерство здравоохранения Албании сообщило, что неотложная помощь оказывается трем протестующим и двум полицейским; все они находятся в сознании и в хорошем состоянии.

Призывы к деэскалации

Бегай заявил, что с обеспокоенностью следит за эскалацией напряженности на улицах столицы. «В этот момент стране нужно больше ответственности. Конституция и закон должны оставаться границей для всех без исключения», — отметил президент.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Протестующие скандировали лозунги с призывами заключить в тюрьму премьер-министра Эди Раму и лидера оппозиции Сали Беришу. Двум депутатам от Демократической партии Бериши, присоединившимся к акции, сказали покинуть протест.

Делегация ЕС в Тиране выразила обеспокоенность сообщениями о чрезмерном применении силы полицией в отношении демонстрантов и журналистов и призвала все стороны снизить напряженность. Ассоциация журналистов Албании осудила действия полицейского, который забрал телефон у журналистки Euronews Albania Алисы Тейлор, и сообщила, что по меньшей мере пять журналистов получили травмы во время столкновений накануне.

Студенты заявляли о недовольстве условиями в университетах и стоимостью жизни, а также требовали отставки Рамы. Акции стали продолжением протестов движения «Революция фламинго», которое началось в июне как экологическое, а затем переросло в антиправительственное движение.

Читай нас в