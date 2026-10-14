Во Франции во время протестов старшеклассников задержали почти 8 тысяч человек
Во Франции с начала протестов старшеклассников под стражу были взяты почти 8 тысяч человек. Такие данные обнародовало Министерство юстиции страны.
Минюст Франции отметил, что 26 человек были помещены под стражу до судебного разбирательства. Также сообщается, что 85% из 7950 задержанных полицией были несовершеннолетними.
Данные свидетельствуют, что полиция задержала 1177 взрослых и 6773 несовершеннолетних. Также отмечается, что во время протестов 149 сотрудников Министерства национального образования получили ранения
Во время своего выступления в рамках часа вопросов в Сенате в среду, 14 октября, премьер-министр Себастьен Лекорню заявил, что с начала движения старшеклассников пострадали «937 полицейских и жандармов».
По его словам, также пострадали 248 учащихся, «часто в условиях городских беспорядков».
Об этом пишет BFMTV со ссылкой на соответствующее заявление.
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