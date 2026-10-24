法国全国范围内的抗议活动仍在持续。在巴黎，示威活动目前仍以和平方式进行，但在该国其他城市，抗议者与执法人员之间发生了冲突。冲突期间，警方使用了催泪瓦斯。

“在里昂、里尔、图卢兹、蒙彼利埃和南特，警方对示威者使用了催泪瓦斯，”通报中称。

此前数小时，内政部长洛朗·努涅斯曾警告称：“我们绝不容忍任何暴力行为或扰乱公共秩序的行为。”

当天，巴黎的示威活动总体上和平进行，但当局镇压抗议的举措引发了普遍的愤慨。

为确保新一轮抗议高生活成本示威活动期间的秩序，当局在全国范围内部署了7万名执法人员。

周六中午，洛朗·努涅斯表示已有135人被拘留。 此外，警方还从示威者手中查获了武器和危险物品，包括金属弹丸和铅弹、烟花爆竹、弹弓、钢珠、自制武器、武士刀以及气枪。

他指出，这些信息为初步数据，当天可能会有变动。

据警方统计，共有11万人参加了在巴黎举行的抗议活动。

市内商店的橱窗被木板封住，卢浮宫和奥赛博物馆也已关闭。大批特警封锁了抗议者通往城市环城公路的通道。

首都的主要游行活动——根据当局的命令，该活动在最后一刻被转移至巴黎东南郊——总体上进行得相当平静，甚至带有节日的氛围； 甚至有家长带着年幼的孩子来到现场，在一旁观望事态发展。

法新社（AFP）报道了这一消息。

法国爆发抗议活动，反对玛丽娜·勒庞所在政党的全国代表大会——France24。

法国学生抗议活动已演变为全国性运动——CBC World。

在法国高中生抗议活动中，近8000人被拘留。

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