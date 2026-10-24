Около 25 тысяч человек в Мадриде, Испания, приняли участие в марше в поддержку государственной пенсионной системы. Участники акции прибыли из разных регионов страны и прошли от железнодорожного вокзала Аточа до Гран-Виа, сообщает Al Jazeera.

Требования участников акции

Демонстранты потребовали сохранить привязку пенсий к инфляции и ликвидировать гендерный разрыв в пенсионных выплатах. Некоторые участники несли плакаты с призывом защитить и гарантировать пенсии.

Заместитель представителя левой партии «Мас Мадрид» в Ассамблее Мадрида Эмилио Дельгадо заявил, что ни одна пенсия не должна быть ниже минимальной заработной платы. По его словам, люди, проработавшие всю жизнь, заслуживают достойной пенсии.

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Пенсионная система под давлением

Марш состоялся в преддверии всеобщих выборов, запланированных на следующий месяц. Участники опасаются, что в зависимости от результата голосования государственная пенсионная система может быть существенно ослаблена.

Система испытывает давление из-за старения населения, низкой рождаемости, стагнации заработных плат и сокращения соотношения между числом работников и пенсионеров. В этом году ежемесячные расходы Испании на пенсии достигли рекордных почти 14,5 млрд евро.

Премьер-министр Педро Санчес обвинил правую Народную партию в намерении ослабить привязку пенсионных выплат к инфляции в случае победы на выборах. Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что его партия продолжит повышать пенсии в соответствии с инфляцией, если победит в голосовании.

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