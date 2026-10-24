У Мадриді 25 тисяч людей вийшли на захист державних пенсій — Al Jazeera

Близько 25 тисяч людей у Мадриді, Іспанія, взяли участь у марші на підтримку державної пенсійної системи. Учасники акції прибули з різних регіонів країни та пройшли від залізничного вокзалу Аточа до Гран-Віа, повідомляє Al Jazeera.

Вимоги учасників акції

Демонстранти вимагали зберегти прив’язку пенсій до інфляції та ліквідувати гендерний розрив у пенсійних виплатах. Деякі учасники несли плакати із закликом захистити та гарантувати пенсії.

Заступник речника лівої партії «Мас Мадрид» в Асамблеї Мадрида Еміліо Дельгадо заявив, що жодна пенсія не повинна бути нижчою за мінімальну заробітну плату. За його словами, люди, які пропрацювали все життя, заслуговують на гідну пенсію.

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Пенсійна система під тиском

Марш відбувся напередодні загальних виборів, запланованих на наступний місяць. Учасники побоюються, що залежно від результату голосування державна пенсійна система може бути суттєво послаблена.

На систему тиснуть старіння населення, низька народжуваність, стагнація заробітних плат і скорочення співвідношення між кількістю працівників та пенсіонерів. Цього року щомісячні витрати Іспанії на пенсії сягнули рекордних майже 14,5 млрд євро.

Прем’єр-міністр Педро Санчес звинуватив праву Народну партію у намірі послабити прив’язку пенсійних виплат до інфляції в разі перемоги на виборах. Лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо заявив, що його партія продовжить підвищувати пенсії відповідно до інфляції, якщо переможе у голосуванні.

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