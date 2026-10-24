Około 25 tys. osób w Madrycie w Hiszpanii wzięło udział w marszu na rzecz państwowego systemu emerytalnego. Uczestnicy akcji przybyli z różnych regionów kraju i przeszli od dworca kolejowego Atocha do Gran Vía, informuje Al Jazeera.

Żądania uczestników akcji

Demonstranci domagali się utrzymania powiązania emerytur z inflacją oraz likwidacji luki płciowej w świadczeniach emerytalnych. Niektórzy uczestnicy nieśli transparenty z wezwaniem do ochrony i zagwarantowania emerytur.

Zastępca rzecznika lewicowej partii Más Madrid w Zgromadzeniu Madrytu Emilio Delgado oświadczył, że żadna emerytura nie powinna być niższa od płacy minimalnej. Jak powiedział, ludzie, którzy pracowali przez całe życie, zasługują na godziwą emeryturę.

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System emerytalny pod presją

Marsz odbył się przed wyborami powszechnymi zaplanowanymi na przyszły miesiąc. Uczestnicy obawiają się, że w zależności od wyniku głosowania państwowy system emerytalny może zostać znacząco osłabiony.

System znajduje się pod presją starzenia się społeczeństwa, niskiej dzietności, stagnacji płac i zmniejszającej się relacji liczby pracowników do liczby emerytów. W tym roku miesięczne wydatki Hiszpanii na emerytury osiągnęły rekordowy poziom prawie 14,5 mld euro.

Premier Pedro Sánchez oskarżył prawicową Partię Ludową o zamiar osłabienia powiązania świadczeń emerytalnych z inflacją w przypadku zwycięstwa w wyborach. Lider Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo oświadczył, że jego partia będzie nadal podnosić emerytury zgodnie z inflacją, jeśli wygra głosowanie.

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