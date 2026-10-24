В Польше правление партии Polska 2050 решило исключить министра фондов и региональной политики Катажину Пелчиньскую-Наленч. Об этом сообщил основатель политической силы Шимон Холовня, сообщает RMF24.

Решение правления партии

По словам Холовни, правление Polska 2050 приняло это решение из-за действий Пелчиньской-Наленч во вред партии и вопреки решениям ее уставных органов. Он назвал это решение сложным для политической силы, но неизбежным с учетом известных фактов.

Информацию также подтвердил депутат Polska 2050 и заместитель министра цифровизации Михал Граматыка. Он заявил, что Пелчиньскую-Наленч исключили за действия во вред партии, и поддержал это решение.

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Заявление об уходе из правительства

Ранее Пелчиньская-Наленч, которая была лидером Polska 2050, сообщила в социальной сети X, что решила покинуть правительство. Она также заявила, что оставляет партию в руках ее основателя Шимона Холовни.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что у него есть две кандидатки на должность главы Министерства фондов и региональной политики. Имя новой главы ведомства он пообещал назвать после возвращения из визита в Индию и Вьетнам.

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