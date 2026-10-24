W Polsce zarząd partii Polska 2050 zdecydował o wykluczeniu minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Poinformował o tym założyciel ugrupowania Szymon Hołownia, podaje RMF24.

Decyzja zarządu partii

Według Hołowni zarząd Polski 2050 podjął tę decyzję z powodu działań Pełczyńskiej-Nałęcz na szkodę partii i wbrew uchwałom jej organów statutowych. Nazwał tę decyzję trudną dla ugrupowania, ale nieuniknioną w świetle znanych faktów.

Informację potwierdził również poseł Polski 2050 i wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Oświadczył, że Pełczyńska-Nałęcz została wykluczona za działania na szkodę partii, i poparł tę decyzję.

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Oświadczenie o odejściu z rządu

Wcześniej Pełczyńska-Nałęcz, która była liderką Polski 2050, poinformowała w serwisie społecznościowym X, że zdecydowała się odejść z rządu. Oświadczyła również, że pozostawia partię w rękach jej założyciela Szymona Hołowni.

Premier Polski Donald Tusk poinformował, że ma dwie kandydatki na stanowisko szefowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Obiecał podać nazwisko nowej szefowej resortu po powrocie z wizyty w Indiach i Wietnamie.

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