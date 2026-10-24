У Польщі міністерку Катажину Пелчинську-Наленч виключили з партії — RMF24

У Польщі правління партії Polska 2050 вирішило виключити міністерку фондів і регіональної політики Катажину Пелчинську-Наленч. Про це повідомив засновник політичної сили Шимон Головня, повідомляє RMF24.

Рішення правління партії

За словами Головні, правління Polska 2050 ухвалило це рішення через дії Пелчинської-Наленч на шкоду партії та всупереч ухвалам її статутних органів. Він назвав рішення складним для політичної сили, але неминучим з огляду на відомі факти.

Інформацію також підтвердив депутат Polska 2050 і заступник міністра цифровізації Міхал Граматика. Він заявив, що Пелчинську-Наленч виключили за дії на шкоду партії, та підтримав це рішення.

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Заява про відхід з уряду

Раніше Пелчинська-Наленч, яка була лідеркою Polska 2050, повідомила в соцмережі X, що вирішила залишити уряд. Вона також заявила, що залишає партію в руках її засновника Шимона Головні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що має двох кандидаток на посаду глави Міністерства фондів і регіональної політики. Ім'я нової очільниці відомства він пообіцяв назвати після повернення з візиту до Індії та В'єтнаму.

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