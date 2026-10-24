В Брюсселе, Бельгия, в субботу произошли столкновения между полицией и участниками антиправительственной демонстрации, которые требовали улучшения условий в системе образования. Правоохранители применили слезоточивый газ и перцовый спрей, сообщает TimesLIVE со ссылкой на очевидцев Reuters и бельгийские СМИ.

Требования участников акции

В протесте приняли участие несколько сотен человек, преимущественно молодежь. Демонстрация стала продолжением серии акций, проходивших в последние месяцы. Участники требовали увеличить финансирование образования и обвиняли полицию в чрезмерном применении силы.

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Столкновения с полицией

Во время одного из инцидентов протестующие бежали и падали на землю, когда полиция преследовала их. Очевидцы Reuters видели, как правоохранители били и пинали одного из демонстрантов. Участники акции также бросали дорожные знаки и другие предметы на кучу арендованных электросамокатов и велосипедов и пытались ее поджечь.

По данным бельгийских СМИ, полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать одну из групп протестующих. Эти столкновения были меньшими по масштабу и менее жесткими, чем столкновения, произошедшие в Бельгии неделей ранее, а также в соседней Франции.

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