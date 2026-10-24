Профессор объяснила, почему США вряд ли вернут былую мощь

Большинство представителей американской политической элиты и граждан не поддерживают курс на изоляционизм. По словам профессора, нынешний президент США также не является изоляционистом, несмотря на некоторые противоречивые заявления. В то же время Соединенные Штаты постепенно теряют былую мощь и вряд ли смогут вернуть себе абсолютное доминирование.

«Администрация Трампа довольно непредсказуема. И стоит обратить внимание на одно: Трамп заявлял: «Мы не собираемся вмешиваться в международные дела, мы хотим быть изоляционистами». Однако он был кем угодно, только не изоляционистом — на международной арене он действовал чрезвычайно активно», — отметила профессор.

Эшли Лидс отметила, что впоследствии потенциально может произойти некоторое изменение приоритетов и ситуация может измениться, но пока она не видит признаков того, что США полностью уйдут со мировой арены. Впрочем, по её мнению, США, безусловно, теряют свою доминирующую позицию, которой когда-то обладали.

«Я не думаю, что США когда-либо вернутся к тому уровню абсолютной самостоятельной мощи, которой они обладали в период своего расцвета, когда были на голову сильнее всех остальных. Всегда будет существовать потребность в сотрудничестве, если США принимают в чем-то участие. Однако среди американских элит сохраняется искренний интерес к многосторонности и активной глобальной роли», — сказала профессор.

Она добавила, что рассматривает нынешнюю администрацию скорее как «отклонение от нормы». Но нельзя утверждать, что в будущем США вернутся к курсу, который проводился до прихода нынешней администрации. В таком случае придется искать баланс, отметила исследовательница.

«Но я точно не стала бы утверждать, что изоляционизм стал доминирующим взглядом среди американских элит или общества в целом», — резюмировала Эшли Лидс.

Отвечая на вопрос, готовы ли будут Соединённые Штаты прийти на помощь европейским партнёрам по НАТО в случае возможной атаки со стороны России, она ответила утвердительно, хотя, по её мнению, непременно встанет вопрос об объемах помощи со стороны США и «начнутся дискуссии о том, что считать «достаточным участием» — как это происходит сейчас в отношении Украины или других регионов».

Профессор также абсолютно убеждена: если Латвия, Литва, Польша или любая другая из стран НАТО подвергнется нападению, они должны применить и применят статью 5, и НАТО обязано отреагировать. Ее уверенность основана на данных исследований, большинство из которых свидетельствуют о том, что как политические элиты, так и общество в демократических странах твердо убеждены: защищать союзников в случае нападения — жизненно важно. То есть уровень поддержки помощи союзникам по НАТО против российской угрозы остается значительно выше, чем просто большинство.

В целом же Лидс, которая исследует вопросы сдерживания, убеждена, что России будет гораздо сложнее осуществить явную военную агрессию против члена НАТО, как она сделала в отношении Украины.

«В таком случае давление на НАТО с целью прямого вмешательства было бы значительно сильнее. На мой взгляд, тот факт, что Украина не была членом НАТО, облегчил эту задачу для России. Поэтому я считаю, что на данный момент сдерживание все еще достаточное — особенно с учетом того, что Россия чрезвычайно поглощена войной в Украине. Но это то, о чем нам следует беспокоиться, поэтому важно сохранять этот потенциал сдерживания», — сказала Эшли Лидс.

Такое мнение в комментарии «Укринформу» высказала профессор политологии Университета Райса (США) Бретт Эшли Лидс.

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