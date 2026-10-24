这位教授解释了为什么美国很难恢复昔日的强盛

大多数美国政治精英和民众并不支持孤立主义政策。 据这位教授称，尽管现任美国总统曾发表过一些有争议的言论，但他并非孤立主义者。与此同时，美国正在逐渐失去昔日的强盛，也很难重拾绝对的霸权地位。

“特朗普政府相当难以预测。有一点值得注意：特朗普曾宣称：‘我们不打算干涉国际事务，我们要奉行孤立主义。’ 然而，他可以是任何人，唯独不是孤立主义者——在国际舞台上，他的行动极其活跃，”这位教授指出。

阿什莉·利兹指出，未来优先事项可能会发生某种变化，局势也可能随之波动，但目前她尚未看到美国将完全退出世界舞台的迹象。 不过，在她看来，美国无疑正在失去曾经拥有的主导地位。

“我不认为美国会重返其鼎盛时期那种绝对的独立强权地位——那时它比其他所有国家都强得多。 只要美国参与其中，合作的需求就永远存在。不过，美国精英阶层对多边主义和发挥积极的全球作用仍抱有真诚的兴趣，”这位教授说道。

她补充道，她更倾向于将现任政府视为“一种偏离常态的现象”。但不能断言未来美国会回归现任政府上台前的政策路线。这位学者指出，在这种情况下，必须寻求平衡。

“但我绝不会断言，孤立主义已成为美国精英阶层或整个社会的主流观点，”阿什莉·利兹总结道。

当被问及如果俄罗斯发动袭击，美国是否准备好援助北约的欧洲伙伴时， 她给出了肯定的回答，尽管在她看来，美国援助的规模问题必然会浮出水面，而且“关于‘足够参与’的定义将引发讨论——就像目前针对乌克兰或其他地区的情况一样”。

这位教授还坚信：如果拉脱维亚、立陶宛、波兰或任何其他北约国家遭到袭击，它们必须且将会援引《北约宪章》第5条，而北约必须作出回应。 她的这种信心基于研究数据，其中大多数表明，民主国家的政治精英和公众都明确认为：在遭受攻击时保卫盟友至关重要。 也就是说，支持北约盟国对抗俄罗斯威胁的民意支持率远高于简单的“多数”。

总体而言，研究威慑问题的利兹坚信，俄罗斯要像对待乌克兰那样对北约成员国发动公然的军事侵略，将困难得多。

“在这种情况下，要求北约直接干预的压力将会大得多。 在我看来，乌克兰当时并非北约成员国这一事实，使俄罗斯的行动变得更为容易。因此，我认为目前威慑力仍然足够——尤其是考虑到俄罗斯正深陷乌克兰战争之中。 但这正是我们应该担忧的，因此保持这种威慑能力至关重要，”阿什利·利兹表示。

美国莱斯大学政治学教授布雷特·阿什利·利兹在接受乌克兰通讯社采访时表达了这一观点。

特朗普的新威胁：如果美国退出北约会怎样？

美国提议向乌克兰提供类似北约的安全保障。

美国总统唐纳德·特朗普的特别代表史蒂夫·维特科夫将于10月21日前往圣彼得堡，与俄罗斯领导层会晤。 挪威首相约纳斯·哈尔·斯托雷在维特科夫与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基共同参加的会谈后，透露了这一计划。双方讨论了乌克兰的安全、战后重建、领土问题以及欧洲安全的未来。

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