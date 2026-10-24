Profesor wyjaśniła, dlaczego Stany Zjednoczone raczej nie odzyskają dawnej potęgi

Większość amerykańskich elit politycznych i obywateli nie popiera polityki izolacjonizmu. Według profesor, obecny prezydent USA również nie jest izolacjonistą, pomimo niektórych kontrowersyjnych wypowiedzi. Jednocześnie Stany Zjednoczone stopniowo tracą dawną potęgę i raczej nie będą w stanie odzyskać absolutnej dominacji.

„Administracja Trumpa jest dość nieprzewidywalna. Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz: Trump oświadczył: »Nie zamierzamy ingerować w sprawy międzynarodowe, chcemy być izolacjonistami«. Jednak był kimkolwiek, tylko nie izolacjonistą – na arenie międzynarodowej działał niezwykle aktywnie” – zauważyła profesor.

Ashley Leeds zaznaczyła, że w przyszłości może potencjalnie nastąpić pewna zmiana priorytetów i sytuacja może ulec zmianie, ale na razie nie widzi oznak, by Stany Zjednoczone całkowicie wycofały się ze sceny światowej. Jednak jej zdaniem Stany Zjednoczone bez wątpienia tracą swoją dominującą pozycję, jaką kiedyś zajmowały.

„Nie sądzę, by Stany Zjednoczone kiedykolwiek powróciły do tego poziomu absolutnej, samodzielnej potęgi, jaką miały w okresie swojej świetności, kiedy były o głowę silniejsze od wszystkich innych. Zawsze będzie istniała potrzeba współpracy, jeśli Stany Zjednoczone angażują się w jakąś sprawę. Niemniej jednak wśród amerykańskich elit utrzymuje się szczere zainteresowanie wielostronnością i aktywną rolą na arenie globalnej” – powiedziała profesor.

Dodała, że postrzega obecną administrację raczej jako „odstępstwo od normy”. Nie można jednak twierdzić, że w przyszłości Stany Zjednoczone powrócą do kursu, który był prowadzony przed obecną administracją. W takim przypadku trzeba będzie szukać równowagi – zauważyła badaczka.

„Z całą pewnością nie twierdziłabym jednak, że izolacjonizm stał się dominującym poglądem wśród amerykańskich elit czy ogółu społeczeństwa” – podsumowała Ashley Leeds.

Odpowiadając na pytanie, czy Stany Zjednoczone będą gotowe przyjść z pomocą europejskim partnerom z NATO w przypadku ewentualnego ataku ze strony Rosji, odpowiedziała twierdząco, choć jej zdaniem z pewnością pojawi się kwestia zakresu pomocy ze strony USA i „rozpoczną się dyskusje na temat tego, co uznać za »wystarczający udział« – tak jak ma to miejsce obecnie w przypadku Ukrainy lub innych regionów”.

Profesor jest również całkowicie przekonana: jeśli Łotwa, Litwa, Polska lub jakikolwiek inny kraj NATO zostanie zaatakowany, kraje te powinny i będą powoływać się na artykuł 5, a NATO musi zareagować. Jej przekonanie opiera się na wynikach badań, z których większość wskazuje, że zarówno elity polityczne, jak i społeczeństwo w krajach demokratycznych są głęboko przekonane: obrona sojuszników w razie ataku ma kluczowe znaczenie. Oznacza to, że poparcie dla udzielania pomocy sojusznikom z NATO w obliczu rosyjskiego zagrożenia pozostaje znacznie wyższe niż zwykła większość.

Ogólnie rzecz biorąc, Leeds, która zajmuje się badaniem kwestii powstrzymywania, jest przekonana, że Rosji będzie znacznie trudniej przeprowadzić jawną agresję wojskową przeciwko członkowi NATO, tak jak uczyniła to w przypadku Ukrainy.

„W takim przypadku presja na NATO, by podjęło bezpośrednią interwencję, byłaby znacznie silniejsza. Moim zdaniem fakt, że Ukraina nie była członkiem NATO, ułatwił Rosji to zadanie. Uważam więc, że w tej chwili powstrzymywanie jest nadal wystarczające – zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Rosja jest niezwykle pochłonięta wojną na Ukrainie. Jednak jest to kwestia, która powinna nas niepokoić, dlatego ważne jest, aby zachować ten potencjał powstrzymujący” – powiedziała Ashley Leeds.

Taką opinię wyraziła w komentarzu dla agencji Ukrinform profesor politologii Uniwersytetu Rice’a (USA) Brett Ashley Leeds.

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