Belgijska policja użyła gazu łzawiącego w Brukseli — TimesLIVE

W Brukseli w Belgii w sobotę doszło do starć między policją a uczestnikami antyrządowej demonstracji, którzy domagali się poprawy warunków w systemie edukacji. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego i sprayu pieprzowego, informuje TimesLIVE, powołując się na świadków Reutersa i belgijskie media.

Żądania uczestników akcji

W proteście wzięło udział kilkaset osób, głównie młodzież. Demonstracja była kontynuacją serii akcji, które odbywały się w ostatnich miesiącach. Uczestnicy domagali się zwiększenia finansowania edukacji i oskarżali policję o nadmierne użycie siły.

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Starcia z policją

Podczas jednego z incydentów protestujący biegli i upadali na ziemię, gdy policja ich ścigała. Świadkowie Reutersa widzieli, jak funkcjonariusze bili i kopali jednego z demonstrantów. Uczestnicy akcji rzucali także znakami drogowymi i innymi przedmiotami na stos wynajętych hulajnóg elektrycznych i rowerów oraz próbowali go podpalić.

Według belgijskich mediów policja użyła gazu łzawiącego, aby rozproszyć jedną z grup protestujących. Starcia te były mniej rozległe i mniej gwałtowne niż starcia, do których doszło w Belgii tydzień wcześniej, a także w sąsiedniej Francji.

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