Бельгійська поліція застосувала сльозогінний газ у Брюсселі — TimesLIVE

У Брюсселі, Бельгія, в суботу сталися сутички між поліцією та учасниками антиурядової демонстрації, які вимагали поліпшення умов у системі освіти. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і перцевий спрей, повідомляє TimesLIVE з посиланням на очевидців Reuters і бельгійські медіа.

Вимоги учасників акції

У протесті взяли участь кількасот людей, переважно молодь. Демонстрація стала продовженням серії акцій, що відбувалися протягом останніх місяців. Учасники вимагали збільшити фінансування освіти та звинувачували поліцію у надмірному застосуванні сили.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Сутички з поліцією

Під час одного з інцидентів протестувальники бігли й падали на землю, коли поліція переслідувала їх. Очевидці Reuters бачили, як правоохоронці били та копали одного з демонстрантів. Учасники акції також кидали дорожні знаки й інші предмети на купу орендованих електросамокатів і велосипедів та намагалися її підпалити.

За даними бельгійських медіа, поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати одну з груп протестувальників. Ці сутички були меншими за масштабом і менш жорсткими, ніж сутички, що сталися у Бельгії тижнем раніше, а також у сусідній Франції.

Читай нас у