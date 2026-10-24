Жордан Барделла 24 октября был переизбран председателем французской правонационалистической партии «Национальное объединение» (RN) в Орлеане. Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на французские СМИ, 31-летний политик получил около 99% голосов при явке почти 68%.

Единственный кандидат

Барделла был единственным кандидатом на должность, которую занимает с 2022 года. В 2021 году он временно возглавил партию, когда тогдашняя лидер RN Марин Ле Пен сосредоточилась на президентской кампании 2022 года.

Выступая на партийном съезде, Барделла призвал членов RN к единству и заявил, что оно приведет партию к победе. Он также призвал поддержать Марин Ле Пен, чтобы она победила на президентских выборах и переехала в Елисейский дворец.

Планы Ле Пен и протест в Орлеане

Марин Ле Пен, которая возглавляет парламентскую фракцию RN и ранее была лидером партии, должна провести в воскресенье крупное предвыборное мероприятие. Ожидается, что в нем примут участие около 15 тысяч человек. Ле Пен пообещала назначить Барделлу премьер-министром в случае своей победы на президентских выборах.

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Ле Пен обжаловала приговор по делу о растрате средств Европейского Союза, подтвержденный в июле. По данным издания, если суд отклонит ее ходатайство, во время кампании ей может грозить ношение электронного браслета.

Перед съездом в городе состоялся протест против партийного мероприятия. По данным местной префектуры, в нем приняли участие около 13 тысяч человек. Шествие, маршрут которого власти заранее изменили, прошло мирно. Мэр Орлеана также сообщил о ночном комендантском часе для детей и подростков, введенном для предотвращения нарушений общественного порядка и возможных беспорядков.

В последнее время Барделла также подвергался давлению из-за сообщений СМИ об антисемитских текстовых сообщениях, которые он якобы написал более десяти лет назад.

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