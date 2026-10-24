10月24日，乔丹·巴尔代拉在法国奥尔良连任法国右翼民族主义政党国民联盟（RN）主席。据《明镜周刊》报道，法国媒体的数据显示，这名31岁的政治人物获得了约99%的选票，投票率接近68%。

唯一候选人

巴尔代拉是这一职位的唯一候选人，他自2022年起担任该职。2021年，当时的RN领导人玛丽娜·勒庞专注于2022年总统竞选时，他曾暂时领导该党。

巴尔代拉在党代会上发表讲话时，呼吁RN成员团结一致，并表示团结将带领该党走向胜利。他还呼吁支持玛丽娜·勒庞，使其赢得总统选举并入住爱丽舍宫。

勒庞的计划与奥尔良的抗议活动

领导RN议会党团、此前曾担任该党领导人的玛丽娜·勒庞，将于周日举行一场大型竞选活动。预计约有1.5万人参加。勒庞承诺，如果她赢得总统选举，将任命巴尔代拉为总理。

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勒庞已就一宗挪用欧盟资金案的判决提出上诉，该判决于7月获得维持。据该刊报道，如果法院驳回她的请求，她在竞选期间可能面临佩戴电子脚环。

党代会前，该市举行了反对这一党派活动的抗议。当地省政府称，约有1.3万人参加。游行路线此前已被当局更改，活动和平进行。奥尔良市长还宣布对儿童和青少年实施夜间宵禁，以防止扰乱公共秩序和可能发生的骚乱。

近期，巴尔代拉还因媒体报道其据称在十多年前写过反犹太主义短信而承受压力。

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