Jordan Bardella został 24 października ponownie wybrany na przewodniczącego francuskiej prawicowo-nacjonalistycznej partii Zjednoczenie Narodowe (RN) w Orleanie. Jak podaje Der Spiegel, powołując się na francuskie media, 31-letni polityk otrzymał około 99% głosów przy frekwencji wynoszącej niemal 68%.

Jedyny kandydat

Bardella był jedynym kandydatem na stanowisko, które zajmuje od 2022 roku. W 2021 roku tymczasowo kierował partią, gdy ówczesna liderka RN Marine Le Pen skupiła się na kampanii prezydenckiej w 2022 roku.

Podczas wystąpienia na zjeździe partii Bardella wezwał członków RN do jedności i oświadczył, że zaprowadzi ona partię do zwycięstwa. Wezwał również do poparcia Marine Le Pen, aby wygrała wybory prezydenckie i wprowadziła się do Pałacu Elizejskiego.

Plany Le Pen i protest w Orleanie

Marine Le Pen, która kieruje frakcją parlamentarną RN i wcześniej była liderką partii, ma w niedzielę zorganizować duże wydarzenie wyborcze. Oczekuje się, że weźmie w nim udział około 15 tysięcy osób. Le Pen obiecała mianować Bardellę premierem w razie swojego zwycięstwa w wyborach prezydenckich.

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Le Pen zaskarżyła wyrok w sprawie defraudacji środków Unii Europejskiej, utrzymany w mocy w lipcu. Według publikacji, jeśli sąd odrzuci jej wniosek, podczas kampanii może grozić jej konieczność noszenia elektronicznej bransoletki.

Przed zjazdem w mieście odbył się protest przeciwko wydarzeniu partyjnemu. Według miejscowej prefektury uczestniczyło w nim około 13 tysięcy osób. Marsz, którego trasę władze wcześniej zmieniły, przebiegł pokojowo. Mer Orleanu poinformował również o nocnej godzinie policyjnej dla dzieci i nastolatków, wprowadzonej, by zapobiec naruszeniom porządku publicznego i możliwym zamieszkom.

Bardella w ostatnim czasie znajdował się także pod presją z powodu doniesień mediów o antysemickich wiadomościach tekstowych, które miał rzekomo napisać ponad dziesięć lat temu.

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