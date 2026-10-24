W sobotę w Lizbonie około 25 tys. osób, według szacunków organizatorów, wyszło na protest przeciwko gwałtownemu wzrostowi kosztów najmu mieszkań. Największy marsz przeszedł przez centrum portugalskiej stolicy — od placu Markiza de Pombala w kierunku Starego Miasta, informuje RMF24.

Żądania protestujących

Uczestnicy akcji, wśród których przeważała młodzież, domagali się bardziej dostępnych mieszkań oraz działań przeciwko spekulacjom na rynku nieruchomości. Skandowali hasła: „Mieszkania dla wszystkich”, „Dom jest prawem człowieka” i „Trzeba walczyć ze spekulacją”.

Protestujący zaznaczali, że średnia cena najmu w stolicy już przekracza 21 euro za metr kwadratowy. Według nich z tego powodu własne mieszkanie staje się niedostępne dla wielu mieszkańców.

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Krytyka rządu i działania policji

Aktywista społeczny João Peixoto, który uczestniczył w demonstracji, skrytykował centroprawicowy rząd premiera Luísa Montenegro. Oświadczył, że władzom brakuje zarówno pomysłów, jak i chęci poprawy sytuacji osób, których nie stać ani na zakup, ani na wynajem mieszkania.

Sobotnie demonstracje przebiegły pokojowo. Jednocześnie w poprzednich dniach policja interweniowała podczas protestów; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wyjaśniało użycie siły próbami rozstawienia przez uczestników namiotów na placach. Podobne akcje odbyły się również w Bradze, Coimbrze i Aveiro.

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