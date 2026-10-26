W miejscowości Randa w szwajcarskim kantonie Valais ogłoszono trzeci poziom alarmu w czterostopniowym systemie ostrzegania. Powodem jest blok lodu o masie około 250 tys. ton, który zsuwa się z lodowca na zboczach Weisshornu. Jak podaje RMF24, w razie oberwania się masa lodu może wywołać dużą lawinę śnieżno-lodową.

Zamknięto strefy zagrożenia

W Randzie, gdzie mieszka około 450 osób, blok lodu wykazuje coraz większą aktywność od sierpnia. Sytuację na zboczu nieprzerwanie monitorują specjaliści ds. zagrożeń naturalnych, a mieszkańcy są regularnie informowani o ryzyku.

Lokalne władze wyznaczyły zamknięte strefy, do których wstęp jest zakazany. Najwyższy, czwarty poziom alarmu przewiduje natychmiastową ewakuację. Zostanie on ogłoszony, jeśli oderwanie się masy lodu stanie się nieuniknione.

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Lód przesuwa się do 20 centymetrów dziennie

Inżynier ds. zagrożeń naturalnych kantonu Valais Norbert Karlen powiedział gazecie Blick, że blok lodu obecnie przesuwa się w dół o odległość do 20 centymetrów dziennie. Dodatkowy niepokój budzą spodziewane opady śniegu: w najbliższych tygodniach na płaskowyżu lodowca Bisgletscher pod blokiem może zgromadzić się ponad metr świeżego śniegu.

Według Karlena, jeśli cały blok się oderwie, pociągnie za sobą śnieg leżący niżej. Ekspert Instytutu Badań Śniegu i Lawin SLF Stefan Margreth zaznaczył, że przy niestabilnej pokrywie śnieżnej lawina lodowa może wywołać dodatkowe zejścia śniegu w dolinie.

Jednocześnie specjaliści oceniają prawdopodobieństwo najgorszego scenariusza jako niskie: wyjątkowo niebezpieczne warunki lawinowe występują w mniej niż 5% zimowych dni. Ryzyko reakcji łańcuchowej będzie mniejsze, jeśli masa lodu oderwie się przy stabilnej pokrywie śnieżnej albo rozpadnie się na kilka mniejszych fragmentów.

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