Najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, polecił dowództwu wojskowemu kraju przygotować się na ewentualne wznowienie konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem.

W szczególności nakazał rozszerzyć listę potencjalnych celów dla ataków odwetowych.

Chamenei zwrócił się do kierownictwa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, armii oraz Sztabu Generalnego sił zbrojnych. Podkreślił, że Iran musi być gotowy do natychmiastowej i skutecznej reakcji na zagrożenia, niezależnie od ich charakteru i położenia geograficznego.

Osobno najwyższy przywódca polecił zaktualizować listę potencjalnych celów, włączając do niej wszystkie rodzaje amerykańskich i izraelskich zasobów wojskowych, które mogą znaleźć się w zasięgu irańskich sił zbrojnych.

Chamenei uznał gotowość do zakrojonej na szeroką skalę konfrontacji za jeden z kluczowych czynników powstrzymujących przeciwników. Wezwał również dowództwo wojskowe do wzmocnienia zdolności obronnych i uderzeniowych kraju za pomocą nowych technologii.

Źródło: Bloomberg

Dowódca Centralnego Dowództwa USA, admirał Brad Cooper, przedstawił prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi wojskowe warianty działań wobec Iranu. Informację tę podaje „Jerusalem Post”, powołując się na „The Wall Street Journal”, który cytuje amerykańskich urzędników i innych rozmówców zaznajomionych z przebiegiem spotkania.

Stany Zjednoczone mogą wznowić zakrojone na szeroką skalę ataki na Iran już po wyborach uzupełniających do Kongresu, które odbędą się 3 listopada. Według amerykańskich mediów lotnictwo wojskowe przygotowuje się do ewentualnych działań bojowych, a Waszyngton ostrzegł kraje Zatoki Perskiej przed prawdopodobną krótką, ale intensywną kampanią wojskową. Jednocześnie prezydent Donald Trump nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji o rozpoczęciu operacji.

Irańscy urzędnicy oświadczyli, że przygotowują się do ingerencji w wybory uzupełniające w USA 3 listopada, a także do prób wywarcia wpływu na wybory parlamentarne w Izraelu

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