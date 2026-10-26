瑞士瓦莱州兰达村在四级预警系统中发布了三级警报。原因是一块重约25万吨的冰体正从魏斯峰山坡上的冰川滑落。据RMF24报道，一旦坍塌，这些冰体可能引发大规模冰雪雪崩。

风险区域已关闭

在约有450人居住的兰达，这块冰体自8月以来表现出越来越强的活动性。自然灾害专家持续监测山坡上的情况，居民也定期获知相关风险。

地方当局划定了禁止进入的封闭区域。最高的四级警报规定立即疏散。如果冰体脱离成为不可避免的情况，将发布该级别警报。

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冰体每天移动最多20厘米

瓦莱州自然灾害工程师诺伯特·卡伦对《Blick》报表示，这块冰体目前每天向下移动最多20厘米。预计的降雪也引发额外担忧：未来几周，冰体下方的比斯格莱彻冰川高原可能积累超过1米的新雪。

卡伦表示，如果整块冰体脱落，它会带动下方积雪。SLF雪与雪崩研究所专家施特凡·马格雷特指出，在积雪层不稳定的情况下，冰雪雪崩可能会引发山谷中更多积雪滑落。

与此同时，专家认为最坏情景发生的概率较低：极其危险的雪崩条件在冬季日子中出现的比例不足5%。如果冰体在稳定积雪层条件下脱落，或分裂成数个较小碎块，发生连锁反应的风险将会更低。

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