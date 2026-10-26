В деревне Ранда в швейцарском кантоне Вале объявили третий уровень тревоги в четырёхуровневой системе предупреждения. Причиной стал ледяной блок массой около 250 тысяч тонн, который сползает с ледника на склонах Вайссхорна. Как сообщает RMF24, в случае обвала масса льда может вызвать крупную снежно-ледовую лавину.

Зоны риска закрыли

В Ранде, где проживают около 450 человек, ледяной блок с августа проявляет всё большую активность. Ситуацию на склоне непрерывно отслеживают специалисты по природным опасностям, а жителей регулярно информируют о рисках.

Местные власти определили закрытые зоны, доступ в которые запрещён. Высший, четвёртый уровень тревоги предусматривает немедленную эвакуацию. Его объявят, если отрыв ледяной массы станет неизбежным.

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Лёд движется до 20 сантиметров в сутки

Инженер по природным опасностям кантона Вале Норберт Карлен заявил газете Blick, что ледяной блок сейчас смещается вниз на расстояние до 20 сантиметров в сутки. Дополнительную обеспокоенность вызывают ожидаемые снегопады: в ближайшие недели на плато ледника Бисглетчер под блоком может накопиться более метра свежего снега.

По словам Карлена, если весь блок оторвётся, он увлечёт за собой лежащий ниже снег. Эксперт Института исследования снега и лавин SLF Штефан Маргрет отметил, что при неустойчивом снежном покрове ледовая лавина может спровоцировать дополнительные сходы снега в долине.

В то же время специалисты считают вероятность худшего сценария низкой: чрезвычайно опасные лавинные условия наблюдаются менее чем в 5% зимних дней. Риск цепной реакции будет ниже, если ледяная масса оторвётся при стабильном снежном покрове или распадётся на несколько меньших фрагментов.

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