Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że może przenieść dziesiątki dziennikarzy relacjonujących pracę Białego Domu w inne miejsce. We wpisie w Truth Social zaprzeczył doniesieniom, że rzekomo zamierza usunąć salę briefingową, aby odtworzyć znajdujący się pod nią historyczny basen, ale dopuścił przeniesienie przedstawicieli prasy do „mniej irytującego miejsca”.

Pomysł przeniesienia dziennikarzy

Jak informuje Al Jazeera, „The New York Times” wcześniej pisał, że Trump omawiał ze swoją byłą rzeczniczką Karoline Leavitt możliwość przeniesienia dziennikarzy z sali briefingowej Jamesa S. Brady’ego. Według publikacji propozycja ta nie została zrealizowana podczas jej kadencji, która zakończyła się 27 sierpnia.

Leavitt potwierdziła w piątkowym wywiadzie dla programu HBO Real Time with Bill Maher, że Trump rozważa pomysł odtworzenia basenu. Według niej może on chcieć przywrócić mu pierwotny wygląd, jednak nie wie, czy plan zostanie zrealizowany.

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Basen pod salą briefingową

Kryty basen w Zachodnim Skrzydle Białego Domu zbudowano w 1933 roku dla prezydenta Franklina D. Roosevelta, który chorował na polio i pływał, aby złagodzić ból. W latach 70., za prezydentury Richarda Nixona, nad basenem urządzono podłogę dla sali briefingowej z powodu rosnącej liczby dziennikarzy w Białym Domu. Sam basen nadal znajduje się pod pomieszczeniem briefingowym.

Spór z mediami

Oświadczenie Trumpa padło na tle napiętych relacji między nim a mediami relacjonującymi jego działalność. W ubiegłym miesiącu Trump zakazał dziennikarzom CNN, MS NOW i POLITICO dostępu do Białego Domu. Federalny sędzia USA orzekł, że decyzja prawdopodobnie narusza Konstytucję, po czym Biały Dom przywrócił dostęp przedstawicielom tych mediów. Administracja Trumpa nadal odwołuje się od orzeczenia sądu.

Również podczas wtorkowego wydarzenia w Gabinecie Owalnym Trump ostro zwrócił się do korespondenta „The Independent” Andrew Feinberga, gdy ten próbował zadać pytanie. Nagranie tego epizodu udostępniono w mediach społecznościowych Białego Domu.

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