W Polsce partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) przedstawiła projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie 8-procentowej stawki VAT na wszystkie rodzaje paliw stałych oraz 5-procentowej stawki na energię elektryczną i cieplną. Informuje o tym RMF24.

Stawka dla paliw stałych

Szczegóły inicjatywy na poniedziałkowej konferencji prasowej przedstawił wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. Jak powiedział, 8-procentową stawkę VAT proponuje się ustalić dla węgla, brykietów i pelletu, a także innych rodzajów paliw stałych.

Czarnek oświadczył, że w wyniku takich zmian węgiel i brykiety mogą potanieć o 250–300 złotych za tonę. Wcześniej, w sobotę, zapowiedział prezentację projektu podczas eksperckiej konferencji „Nadchodzi najdroższa zima w historii”.

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Energia elektryczna i ciepło

Inna część projektu ustawy przewiduje 5-procentową stawkę VAT na energię elektryczną i cieplną. Zdaniem Czarnka może to zapewnić przeciętnej polskiej rodzinie miesięczne oszczędności do 70 złotych.

Polityk nazwał inicjatywę pakietem „tanie ogrzewanie 1.0” i oświadczył, że należy go wprowadzić natychmiast, aby uspokoić sytuację w polskich rodzinach i wśród mikroprzedsiębiorców.

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