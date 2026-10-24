Трамп заявив, що може перенести прескорпус Білого дому — Al Jazeera

Президент США Дональд Трамп заявив, що може перенести десятки журналістів, які висвітлюють роботу Білого дому, до іншого місця. У дописі в Truth Social він заперечив повідомлення про нібито намір прибрати залу для брифінгів, щоб відновити історичний басейн під нею, але допустив переміщення представників преси до «менш дратівливого місця».

Ідея перенесення журналістів

Як повідомляє Al Jazeera, The New York Times раніше писала, що Трамп обговорював зі своєю колишньою речницею Керолайн Левітт можливість перенести журналістів із зали для брифінгів Джеймса С. Брейді. За даними видання, цю пропозицію не реалізували під час її роботи, яка завершилася 27 серпня.

Левітт у п'ятничному інтерв'ю програмі Real Time with Bill Maher на HBO підтвердила, що Трамп розглядає ідею відновлення басейну. За її словами, він, можливо, хоче повернути йому первісний вигляд, однак вона не знає, чи буде цей задум реалізовано.

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Басейн під залою для брифінгів

Критий басейн у Західному крилі Білого дому спорудили 1933 року для президента Франкліна Д. Рузвельта, який мав поліомієліт і плавав, щоб полегшити біль. У 1970-х роках за президентства Річарда Ніксона над басейном облаштували підлогу для зали брифінгів через зростання кількості журналістів у Білому домі. Сам басейн досі залишається під приміщенням для брифінгів.

Суперечка з медіа

Заява Трампа пролунала на тлі напружених відносин між ним і медіа, які висвітлюють його діяльність. Минулого місяця Трамп заборонив журналістам CNN, MS NOW та POLITICO доступ до Білого дому. Федеральний суддя США постановив, що це рішення, ймовірно, суперечить Конституції, після чого Білий дім відновив доступ представникам цих медіа. Адміністрація Трампа продовжує оскаржувати судове рішення.

Також під час заходу в Овальному кабінеті у вівторок Трамп різко звернувся до кореспондента The Independent Ендрю Файнберга, коли той намагався поставити запитання. Цей епізод поширили в соціальних мережах Білого дому.

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